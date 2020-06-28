Мигрант всю ночь насиловал 20-летнюю девушку в машине в Саперном

Вчера, 27 июня, в полицию обратилась 20-летняя девушка с заявлением об изнасиловании. Преступление произошло в поселке Саперный у дома №23 по улице Дорожной.

По словам потерпевшей, мужчина азиатской внешности силой удерживал ее в салоне автомобиля и насиловал с 1 ночи до 10 утра. Об этом сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

Вскоре был задержан подозреваемый в поселке Понтонный. Так, 23-летний мужчина находится в России незаконно и не состоит на миграционном учете. Его поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование и устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности.