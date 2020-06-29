Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 558 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города Ираида Егорова, на 17.00 29 июня зафиксировано 11 новых случаев коронавируса. Все лица, которые контактировали с заболевшими находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции.

Всего в городе выздоровели 229 человек. Летальных случаев нет.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти за последние сутки выявлены 49 новых случаев коронавируса, в России — 6 719. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.