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В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка

В команде Аварийно-спасательной службы Ленобласти — пополнение. К службе приступила четырехмесячная цвергшнауцер по кличке Гайка, которой в будущем предстоит участвовать в поисково-спасательных операциях.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти появился новый хвостатый спасатель — щенок Гайка - Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тос
Фото: комитет правопорядка и безопасности ЛО.

Она приехала из питомника и теперь живет в семье начальника поисково-спасательного отряда города Тосно Романа Семенюты, который стал ее наставником. Несмотря на юный возраст, Гайка уже четыре дня в неделю проходит первые этапы подготовки. Впереди — обучение поиску людей в лесу и под завалами зданий, где помощь служебных собак особенно важна.

«Сегодня это любопытный щенок, который с интересом изучает мир. А завтра — надежный напарник, от которого могут зависеть чьи-то жизни. Добро пожаловать в команду, Гайка. Впереди у тебя большое и важное дело», - отметили в комитете правопорядка и безопасности ЛО.

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Теги

аварийно-спасательная служба спасатели собака Ленобласть
Новости Социум

В Тосно перекрыли участок шоссе Барыбина

На участке шоссе Барыбина в Тосно (региональная дорога Кемполово – Губаницы – Выра – Тосно – Шапки) ввели запрет на движение транспорта.

Решение принято по итогам совещания с участием администрации, владельцев инженерных коммуникаций, перевозчиков, представителей РЖД и ВСМ. Для автомобилистов организована схема объезда.

В Тосно перекрыли участок шоссе Барыбина - Для автомобилистов организована схема объезда.
Фото: комитет по транспорту ЛО.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.

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Теги

Тосно перекрыто движение Ленобласть Комитет по дорожному хозяйству

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