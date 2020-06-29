Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года вместо октября 2020 года.

Как сообщил глава Росстата Павел Малков, правительство России подписало соответствующее постановление. По его словам, к этому времени ведомство качественно подготовиться и проведет необходимую информационную кампанию.

Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Нововведением станет применение цифровых технологий, среди которых: