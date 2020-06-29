Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Автор: Гузель Галимова
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Всероссийская перепись населения  состоится в апреле 2021 года вместо октября 2020 года.

Как сообщил глава Росстата Павел Малков, правительство России подписало соответствующее постановление. По его словам, к этому времени ведомство качественно подготовиться и проведет необходимую информационную кампанию.

Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Нововведением станет применение цифровых технологий, среди которых:

  • возможность удаленно заполнить переписной лист на портале госуслуг (gosuslugi.ru);
  • применение переписчиками планшетов при поквартирном обходе;
  • возможность внести данные о себе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).