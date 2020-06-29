В Подпорожском районе едва не утонул автокран при разборе ржавого причала

Балансирующий на многометровой стреле автокран третий день ждет помощи из Петербурга.

Автокран принимал участие в разборе на металлолом старого заброшенного причала под урочищем Толстое. 26 июня кран повело, он опрокинулся и стрелой уперся в днище водоема. Спецтехника оказалась перевернутой. Водитель не пострадал.

Кран до сих пор находится в таком положении. Спасти спецтехнику может другой кран, который способен взять 100 тонн. Но в Подпорожье такой техники нет, из Петербурга помощь пока не подоспела.