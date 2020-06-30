Петербуржец получит от дилера BMW 15 млн рублей за некачественный автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина приоберл автомобиль BMW 730LD XDRIVE, однако вскоре у него возникли проблемы с эксплуатацией. В период с 18 декабря по 6 марта автомобиль неоднократно проходил ремонт.

После устранения недостатков появлялись новые. Ремонтом занималась организация ООО «ЕС Сервис Центр», уполномоченная импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг». Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Автовладелец потребовал взыскать с ответчика стоимость соответствующего автомобиля — 8 млн рублей, неустойку в размере 1% от цены в период с 17.03.2019 до 09.06.2020, что составляет 451 день просрочки, с учетом самостоятельного снижения истцом размера неустойки до стоимости товара в размере 8 059 425 руб., штраф в пользу потребителя.

Это объясняется тем, что оценка экспертов заключила невозможной эксплуатацию автомобиля с учетом выявленных недостатков. В итоге с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» взыскали в пользу автомобилиста 15 млн рублей.