В Петербурге киллер получил 16 лет колонии за убийства и похищения

В Санкт-Петербурге суд признал виновным мужчину в заказных убийствах, которые он осуществил несколько лет назад. При этом «заказы» он брал у своих знакомых.

Установлено по меньшей мере три эпизода. Первый случай произошел в 2013 году: подсудимый должен был устранить неугодного заказчику человека. Дело было тщательно спланировано. В декабре того года исполнитель проколол колеса машины жертвы, чтобы тот вернулся домой позже — соответственно, в темное время суток. Затем исполнитель напал на жертву и минимум шесть раз ударил его колющим предметом. Пострадавший скончался на месте, а киллер получил 650 тысяч рублей.

Второй эпизод был связан с похищением — за освобождение злоумышленники должны были получить 750 тысяч долларов. Сначала пострадавший согласился и попросил своего знакомого помочь. Но впоследствии оказалось, что такой суммы у них нет, поэтому преступники сделали «скидку» и потребовали за свободу 10 млн рублей. Выкуп в итоге похитители не получили. Преступники попросту решили избавиться от проблемы и привязали пострадавшего к батарее и сбросили в реку Сестра. Мужчина захлебнулся.

Третье преступление также связано с похищением — злоумышленники «украли» человека, чтобы получить с жертвы деньги. Подсудимый дважды ударил похищенного ножом в грудь, жертва выжила, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый вину признал полностью. Им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил. Киллер получил 16 лет колонии строгого режима. В пользу потерпевших взыскали по 2 млн рублей каждому.