За полторы недели в Ленобласти утонули пять детей

С наступлением жары участились случаи гибели детей на реках и озерах Ленобласти. С целью не допустить новых трагедий спасатели напоминают родителям о важности инструктажа детей о безопасном поведении на водных объектах.

Только за последние полторы недели в Ленобласти утонули 10 человек, причем пятеро из них – дети. Так, в Тосненском районе утонули четырехлетняя девочка и 17-летний молодой человек, в Выборгском и Гатчинском районе погибли двое юношей 17 лет, в Кингисеппском районе утонул тринадцатилетний мальчик.

Начальник поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга Вадим Козиков напоминает родителям о правилах поведения, которые помогут избежать непредвиденных ситуаций с детьми во время отдыха на воде: