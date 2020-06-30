За полторы недели в Ленобласти утонули пять детей

С наступлением жары участились случаи гибели детей на реках и озерах Ленобласти. С целью не допустить новых трагедий спасатели напоминают родителям о важности инструктажа детей о безопасном поведении на водных объектах.
Только за последние полторы недели в Ленобласти утонули 10 человек, причем пятеро из них – дети. Так, в Тосненском районе утонули четырехлетняя девочка и 17-летний молодой человек, в Выборгском и Гатчинском районе погибли двое юношей 17 лет, в Кингисеппском районе утонул тринадцатилетний мальчик.
Начальник поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга Вадим Козиков напоминает родителям о правилах поведения, которые помогут избежать непредвиденных ситуаций с детьми во время отдыха на воде:
- На берегу водоема дети всегда должны находиться в поле зрения взрослых.
- Родителям следует разъяснять несовершеннолетним правила безопасного поведения на воде, призывать их соблюдать меры осторожности на незнакомых водоемах, обучать их плаванию и основным методам самоспасения.
- Не лишним будет и рассказать детям о принципах воздействия воды на организм человека: в частности, предупредить их о том, что купание в водоемах в начале лета, когда вода еще не успевает прогреться, чревато судорогами.