Финляндию и Петербург свяжет новая автомобильная трасса

Новую автомобильную трассу построят к МАПП «Брусничное», она заменит дорогу, которая была построена еще в 1960 году для обслуживания Сайменского канала.

Как сообщает пресс-служба дирекции по развитию транспортных систем Петербурга и Ленобласти, 80% средств на реализацию проекта покроет выигранный дирекцией грант. Еще 20% профинансируют Минтранс РФ и Ленобласть.

Как сообщают в ведомстве, новая дорога позволит сократить количество ДТП и улучшить условия пассажирских и грузовых перевозок.

Ранее мы сообщали, что Финляндия откроет границу для российских туристов в последнюю очередь. Сначала могут быть разрешены рабочие поездки.