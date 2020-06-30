Для трех рыбаков из Ленобласти ловля леща закончилась уголовным делом

Трем рыбакам грозит срок за незаконную рыбалку в акваториях Финского залива и Ладожского озера в Ленобласти. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба управление на транспорте МВД по СЗФО, одного из них поймали в акватории Финского залива. 42-летний житель Ленобласти успел выловить пять лещей прежде чем его задержала полиция. Двое других, 20 и 32 лет, на Ладожском озере ловили рыбу двумя острогами. В местах нереста они добыли 20 лещей.

Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Возбуждены два уголовных дела. Максимальное наказание, которое им грозит, – пять лет лишения свободы.