МЧС предупреждает жителей Ленобласти о ливнях, грозах и порывистом ветре 1-2 июля

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленобласти 1 июля ждут ливни, грозы, град.

При этом синоптики также обещают местами порывы ветра до 15-17 м/с. На следующий день также ожидаются ливни, грозы, при грозе порывистый ветер.

Рекомендации для населения

МЧС призывает воздержаться от использования открытого огня, разведения костров, походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила безопасного поведения при грозе

В случае, если вы оказались в доме, следует соблюдать следующие правила:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель — проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов.Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

В случае, если вы оказались на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если ударила молния:

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации при сильном дожде, ливне

Ведомство призывает воздержаться от поездок по городу в случае, если вы располагаете информацией о выпадении обильных осадков. По возможности рекомендуется остаться в квартире или на работе. Нужно включить средства проводного и радиовещания. Не следует забывать о следующих правилах:

если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 101,112;

если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

воздержитесь от походов в лес и выходов на водные объекты.

Рекомендации при сильном ветре

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закройте окна. МЧС напоминает о следующих правилах:

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах. Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду;

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.