Единый день голосования: Леноблизбирком подготовил памятку для избирателей

Завтра, 1 июля, состоится финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Все избирательные участки в Ленобласти будут работать с 8.00 до 20.00.
Избирком Ленобласти опубликовал памятку для участников голосования.
Голосование на избирательном участке:
- Каждый гражданин голосует лично, голосование за других не допускается.
- Бланк выдается только тем, кто включен в список участников голосования. Паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, необходимо предъявить члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде. В руки отдавать запрещено.
- При получении бюллетеня гражданин расписывается в соответствующей графе списка участников голосования.
- Бланк заполняется участником голосования в специальной кабине или ином специально оборудованном месте. Присутствие других лиц недопустимо.
- Если участник голосования не может сам поставить свою подпись в получении бюллетеня или заполнить его, он имеет право воспользоваться помощью другого участника голосования. О своем намерении воспользоваться помощью другого лица гражданин должен сообщать членам УИК устно.
- Бюллетень, в котором любой знак или знаки проставлены сразу в двух квадратах или ни в одном из них, считается недействительным;
- Каждый участник голосования получает один бюллетень. В случае ошибки при заполнении гражданин может обратиться к члену участковой комиссии который выдал ему бюллетень и попросить выдать новый взамен испорченного.
- Заполненный бланк опускается избирателей в опечатанный специальный ящик или в технические средства подсчета голосов.
Голосование на дому:
- Для голосования на дому, гражданин должен подать заявление в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно до 17.00 1 июля, причем не только письменно или устно, но и через других лиц.
- Члены участковой комиссии, выехавшие по обращениям участников голосования, вправе выдать бюллетени только тем гражданам, обращения которых зарегистрированы в реестре.
- Каждому избирателю выдается индивидуальный набор для голосования, куда входят, бюллетень для голосования, бланк заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, одноразовые маска, перчатки, и ручка, а также антисептическая салфетка.
- Члены избирательной комиссии также используют средства индивидуальной защиты. Они не заходят в дом участника голосования, а индивидуальный набор избирателя передается бесконтактным способом: пакет с набором помещается на дверную ручку или кладется на любую подходящую поверхность.
- Участник голосования предъявляет членам участковой комиссии паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личность, с расстояния.
- Гражданин заполняет бюллетень для голосования в своей квартире, а затем опускает его в переносной ящик для голосования, размещенный возле входа в дом.
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