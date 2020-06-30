Единый день голосования: Леноблизбирком подготовил памятку для избирателей

Завтра, 1 июля, состоится финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Все избирательные участки в Ленобласти будут работать с 8.00 до 20.00.

Избирком Ленобласти опубликовал памятку для участников голосования.

Заполненный бланк опускается избирателей в опечатанный специальный ящик или в технические средства подсчета голосов.

Каждый участник голосования получает один бюллетень. В случае ошибки при заполнении гражданин может обратиться к члену участковой комиссии который выдал ему бюллетень и попросить выдать новый взамен испорченного.

Бюллетень, в котором любой знак или знаки проставлены сразу в двух квадратах или ни в одном из них, считается недействительным;

Если участник голосования не может сам поставить свою подпись в получении бюллетеня или заполнить его, он имеет право воспользоваться помощью другого участника голосования. О своем намерении воспользоваться помощью другого лица гражданин должен сообщать членам УИК устно.

Бланк заполняется участником голосования в специальной кабине или ином специально оборудованном месте. Присутствие других лиц недопустимо.

Бланк выдается только тем, кто включен в список участников голосования. Паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, необходимо предъявить члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде. В руки отдавать запрещено.

Каждый гражданин голосует лично, голосование за других не допускается.

Для голосования на дому, гражданин должен подать заявление в свою участковую избирательную комиссию. Сделать это можно до 17.00 1 июля, причем не только письменно или устно, но и через других лиц.

Члены участковой комиссии, выехавшие по обращениям участников голосования, вправе выдать бюллетени только тем гражданам, обращения которых зарегистрированы в реестре.

Каждому избирателю выдается индивидуальный набор для голосования, куда входят, бюллетень для голосования, бланк заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, одноразовые маска, перчатки, и ручка, а также антисептическая салфетка.

Члены избирательной комиссии также используют средства индивидуальной защиты. Они не заходят в дом участника голосования, а индивидуальный набор избирателя передается бесконтактным способом: пакет с набором помещается на дверную ручку или кладется на любую подходящую поверхность.

Участник голосования предъявляет членам участковой комиссии паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личность, с расстояния.