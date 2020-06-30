«Росэнергоатом» опроверг информацию о ЧП на Ленинградской АЭС

Все энергоблоки Ленинградской АЭС работают в штатном режиме.

Концерн “Росэнергоатом” официально опроверг сообщения о том, что якобы в минувшую субботу, 27 июня, в турбинном отделении на втором энергоблоке Ленинградской АЭС произошел выброс радиоактивного пара. Ряд зарубежных СМИ, в том числе украинских, выдают эту новость за свежую, хотя ситуация произошла в 2015 году. О чем в то время «Росэнергоатом» проинформировал СМИ и все заинтересованные органы.

Сейчас на ЛАЭС в штатном режиме работают второй, четвертый и пятый энергоблоки.

«Станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет», — говорится в официальном сообщении

Также добавляется, что уровень радиации на промплощадках станции, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.