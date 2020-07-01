На 941 участках для голосования ждут жителей Ленобласти

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил. Участки будут открыты до 20.00

Общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон государства завершиться уже сегодня, 1 июля. В избирательной комиссии Ленобласти напоминают, что сегодня можно проголосовать не только на участке для голосования, но и на дому. Для этого гражданин должен подать соответствующее заявление до 17 часов сегодняшнего дня в участковую избирательную комиссию по месту регистрации или по месту нахождения. Найти свой участок можно на сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок».

С подробной информацией о голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.

Напомним, что С 5 по 21 июня граждане подавали заявления для включения в список избирателей по месту нахождения, а не по месту прописки. Помимо территориальных комиссий и портала Госуслуг заявки принимали в центрах «Мои Документы».