В голосовании «до дня голосования» по Конституции поучаствовали 771 978 ленинградцев

Как напоминает пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области, в регионе с 25 по 30 июня проходило голосование «до дня голосования».

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России проходило не только на участках для голосования. В населенных пунктах без помещений для голосования и с затрудненным транспортным сообщением проводилось голосование на дому и придомовых территориях.

За шесть дней голосования «до дня голосования» – с 25 по 30 июня – проголосовали 771 978 жителей Ленинградской области – это 56,65 %.