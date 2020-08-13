Предприниматель Ленобласти, скажи Нет коррупции. Спецопрос продлится до 14 августа

Мы предлагаем вместе противодействовать коррупции, тем самым делая наш мир лучше.

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Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти совместно с общественными объединениями предпринимателей проводит социологический опрос о коррупционных проявлениях в отношении малого и среднего бизнеса со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

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Обратите внимание:

Опрос анонимный;

Он займёт не более 10 минут;

В конце анкеты можно указать свою электронную почту, вам пришлют итоги соцопроса;

Итоги анкетирования будут направлены на улучшение действий по противодействию коррупции.

Пройти опрос можно по ссылке.

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе, или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Наша цель — создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области! Узнайте больше о возможностях Фонда и национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.