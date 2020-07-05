Телефонный мошенник оставил пенсионерку без накоплений в Новом Токсово

Вчера днем, 4 июля, в полицию Всеволожского района обратилась 81-летняя петербурженка. Мошенник позвонил потерпевшей и сообщил о попытке злоумышленников списать деньги.

Женщина рассказала, что ей позвонили, когда она находилась на даче в Новом Токсово. Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил, что со счета клиентки пытаются нелегально списать деньги — чтобы это предотвратить, якобы следовало сообщить код из смс-сообщения.

Женщина продиктовала цифры и спустя некоторое время обнаружила, что неизвестные списали со счета почти 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Уточняются обстоятельства.