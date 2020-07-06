Минкомсвязь России: 179 человек смогут улететь из Душанбе в Санкт-Петербург 6 июля

Минкомсвязь России опубликовало списки пассажиров вывозного рейса Душанбе – Санкт-Петербург 6 июля, в него вошли 179 человек.

«Обновлён список пассажиров рейса №SMR Душанбе — Санкт-Петербург 6 июля в 7.00 по местному времени», — сообщил представитель ведомства в Telegram-канале «Госуслуги: Таджикистан – Россия».

В опубликованном списке 179 пассажиров. Рейс будет выполнен таджикистанской авиакомпанией «Сомон Эйр».

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.