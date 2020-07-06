Минкомсвязь России: 179 человек смогут улететь из Душанбе в Санкт-Петербург 6 июля

Минкомсвязь России опубликовало списки пассажиров вывозного рейса Душанбе – Санкт-Петербург 6 июля, в него вошли 179 человек.
«Обновлён список пассажиров рейса №SMR Душанбе — Санкт-Петербург 6 июля в 7.00 по местному времени», — сообщил представитель ведомства в Telegram-канале «Госуслуги: Таджикистан – Россия».
В опубликованном списке 179 пассажиров. Рейс будет выполнен таджикистанской авиакомпанией «Сомон Эйр».
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