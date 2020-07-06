Неизвестный украл из магазина в Красноозерном 175 тыс. рублей, сигареты, шоколад и алкоголь

Злоумышленник проник на склад магазина “Магнит” в Приозерском районе ночью. Он похитил всю выручку и прихватил с собой сигареты, конфеты и алкоголь.

По словам товароведа супермаркета, неизвестный вскрыл обшивку стены и, проломив утеплитель, проник на склад “Магнита” на улице Центральной в деревне Красноозерное. Затем он взломал сейф и похитил 174 791 рублей выручки. Также прихватил пачки сигарет, плитки шоколада, бутылки со спиртным и средства личной гигиены, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.