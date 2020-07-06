В Ленобласти на утро 6 июля зафиксировали 52 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 6 611 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 1 970 случаев (28,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 687 862 человека.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 135 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 10 296 человек. При этом за сутки выздоровели 3 579 человек, общее число выписанных — 454 329.