Авария в Норильске нанесла ущерб экологии в 148 млрд рублей — Росприроднадзор

В конце мая на ТЭЦ, принадлежащей компании «Норникель», утекло порядка 21 тыс. кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. В результате арестовали ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина завели дело о халатности.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный топливом экологии, почти в 148 млрд рублей. Норильско-Таймырской энергетической компании направили требование добровольно возместить вред. Авария нанесла огромный ущерб Арктике.