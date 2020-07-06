В Петербурге после ограбления салона сотовой связи на улице Савушкина были задержаны двое злоумышленников. 1 июля в Москве был задержан их соучастник — 33-летний мужчина скрывался столице.

Установлено, что злоумышленники причастны к 16 разбойным нападениями в шести районах Северной столицы. Преступления совершались в период с 2014 по 2019 год.

Общая сумма ущерба составила около 7 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям за разбой. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжаются. Устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности.