Тело пропавшего рыбака достали из озера Суходольское

Мужчина отправился на рыбалку в Приозерский район Ленобласти и около суток не выходил на связь с близкими.

Вечером 6 июля спасатели достали из озера Суходольское тело 48-летнего жителя поселка Петяярви. Предварительно, следов насильственной смерти обнаружено не было. Труп направили в морг для установления причины смерти.

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Мужчина довольно часто приезжал ловить рыбу на Суходольское озеро. И в этот раз он одолжил лодку у знакомого и отправился на рыбалку, пишет 47news.