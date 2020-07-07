Счетная палата увеличила количество запланированных проверок на 2020 год. Проверяющие проанализируют эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.

Так, будут проверены выплаты медикам, водителям машин скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом. Также ведомство интересует использование федерального бюджета на покупку аппаратов ИВЛ и другой техники для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, меры гарантийной поддержки отраслей экономики.