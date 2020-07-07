На автодроме «Игора Драйв» серьезно пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело

Следком Ленобласти возбудил уголовное дело после травмирования 15-летнего юноши на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе.

Следствие считает, что 5 июля работники автодрома не обеспечили должной безопасности при тренировочном заезде на квадроцикле. В результате на участке трассы «трек для мотокросса» на него наехал другой участник заезда, сообщает пресс-служба СК Ленобласти.

Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое — у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом нижней челюсти, ушиб и прокол легкого. Угрозы жизни нет.

Расследование уголовного дела продолжается.