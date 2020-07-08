Советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче данных спецслужбам Чехии

Как ранее сообщал ivbg.ru, советник главы «Роскосмоса» по информационной политике Иван Сафронов задержан сотрудниками ФСБ за государственную измену.

Сафронов подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Чехии. По версии следствия, журналист передал военно-технические данные о поставках вооружения на Ближний Восток и в Африку. Их получили США.

ФСБ считает, что Сафронов завербован спецслужбами в 2012 году, а их задание выполнил в 2017 году. Защита Сафронова сообщила, что дело насчитывает уже семь томов, хотя возбуждено только 6 июля.