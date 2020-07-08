Фото: в Ленинградском зоопарке у пары лебедей появился птенец

Птенец вылупился накануне Дня семьи, любви и верности 5 июля.

Пара лебедей из Ленинградского зоопарка – Руслан и Людмила – стали родителями. Самка села на гнездо в конце мая и провела на нем 40 дней. Все это время самец, как и положено, ответственно оберегал семью. Малыш проклюнулся из яйца 5 июля.

Как рассказывают сотрудники зоопарка, первые два дня малыш не отходил от матери, лишь иногда высовывал любопытный клюв. Лишь вчера, 7 июля, птенец сделал свои первые шаги. Полностью малыш вырастет к трем годам.

Увидеть семейство можно во внешнем вольере павильона «Тропический дом» рядом с козлиной горкой.