Спрос на спиртосодержащие лекарства резко вырос в России с начала 2020 года

Речь идет о боярышнике, пустырнике, валериане и прочим, скорее фольклорным, нежели фактическим лекарствам. Рост связывают с тревожностью россиян и с дефицитом антисептиков на фоне COVID-19.

Участники алкогольного рынка ранее предупреждали о переходе потребителя на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время самоизоляции. И они оказались хорошими прогнозистами.

С января 2020 года продажи спиртосодержащих настоек в аптеках выросли на 8 % – до 57,4 млн упаковок. Это 1,6 млрд рублей – как и опасались участники алкогольного рынка, эти деньги достались не им, а аптечным сетям.