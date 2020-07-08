Туроператоры: зарубежный туризм возобновится не раньше сентября

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, россияне смогут вылететь по туристическим направлениям за границу не раньше сентября.

Отмечается, что речь идет об оптимистичном сценарии. В таком случае в первую очередь откроется транспортное сообщение с самыми популярными туристическими направлениями, то есть со странами Средиземноморья, включая Турцию.

«Пессимистичный прогноз — это декабрь», — добавила Ломидзе.

Ранее ivbg.ru писал, что Финляндия откроет границу для российских туристов в последнюю очередь. Сначала могут быть разрешены рабочие поездки, сообщает глава МВД Финляндии Мария Охисало.