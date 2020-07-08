Съевшего 17 камней солдата из Душанбе посадили в тюрьму за уклонение от службы

Военный суд в Душанбе приговорил рядового Отобека Ибрагимова к двум годам тюрьмы за уклонение от военной службы путем членовредительства (ст. 376 УК Таджикистана).

Слово авторам, потому что лаконичнее и категоричнее не скажешь:

«Он не смог вынести условия воинской службы и <…> после обеда поставил перед собой задачу путем членовредительства <…> освободиться от воинской службы», – говорится в решении суда.

«Членовредительство» заключается в том, что Ибрагимов съел 17 камней. Его призвали на службу в ноябре 2019 года, а приговорили – к двум годам колонии.