Судебные приставы Ленинградской области взыскали более четырех миллионов рублей с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
С начала 2026 года в УФССП России по Ленобласти поступили судебные штрафы в отношении 362 водителей. Исполнительные производства возбуждали в отношении автомобилистов, которых привлекли за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего таких нарушителей зафиксировали в Гатчинском округе, Всеволожском и Выборгском районах.
По данным пресс-службы УФССП России по Ленинградской области, количество исполнительных производств за езду в нетрезвом виде заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом проблема остается актуальной, поскольку нетрезвые водители часто становятся виновниками ДТП.