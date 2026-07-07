«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.