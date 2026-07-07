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Новости Происшествия

В Ленобласти взыскали более 4 млн рублей штрафов с пьяных водителей за 2026 год

Судебные приставы Ленинградской области взыскали более четырех миллионов рублей с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2026 года в УФССП России по Ленобласти поступили судебные штрафы в отношении 362 водителей. Исполнительные производства возбуждали в отношении автомобилистов, которых привлекли за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего таких нарушителей зафиксировали в Гатчинском округе, Всеволожском и Выборгском районах.

По данным пресс-службы УФССП России по Ленинградской области, количество исполнительных производств за езду в нетрезвом виде заметно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом проблема остается актуальной, поскольку нетрезвые водители часто становятся виновниками ДТП.

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Теги

Ленинградская область УФССП
Новости Происшествия

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти

«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти - «Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опор
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.

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ЛЭП Ленинградская область Россети Ленэнерго

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