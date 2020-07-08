На водителя «Оки» завели дело после смерти ребенка в ДТП под Приозерском

Следком Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка.

Следствие считает, что рано утром 7 июля подозреваемый, будучи пьяным, на переработанном кустарным способом автомобиле «Ока», представляющим собой «Багги», без номеров двигался по дороге «Громово – пос. Приладожское » в Приозерском районе.

Мужчина двигался на большой скорости, потерял управление и попал в занос с последующим опрокидыванием. В машине находился 12-летний мальчик, который вскоре скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан, следствие настаивает на заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Кадры с места аварии публикует 47news.