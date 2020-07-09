Миллион рублей распределили между учреждениями культуры Ленобласти

Деньги были распределены между десятью ДК Ленобласти и пойдут на закупку концертного оборудования, реквизита, мебели

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобластию, на выделенные деньги Дом культуры Большой Вруды в Волосовском районе планирует обновить микрофоны, а «Культурно спортивный комплекс – Алексино» в Волховском районе — приобрести выставочные стенды и оформить фойе.

Средства распределялись по результатам заочного конкурсного отбора лучшим муниципальным учреждениям культуры в сельских поселениях Ленинградской области и их работникам в 2020 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в деревне Пеники в рамках госпрограммы “Комплексное развитие сельских территорий в Ленобласти” началось строительство нового Дома культуры. В Приморске началось строительство культурно-досугового центра за 369,2 млн рублей, в поселке Торковичи Лужского района — за 144,7 млн рублей, в селе Паша Волховского района — за 318,3 млн рублей. Новые ДК появятся также поселках Скреблово и Торковичи Лужского, деревне Терпилицы и поселке Курск Волосовского, поселке Пчевжа Киришского, деревне Пеники Ломоносовского, Новом Девяткино Всеволожского, поселке Тайцы Гатчинского, поселке Красный Бор и городе Никольское Тосненского, поселке Заборье Бокситогорского, поселке Лебяжье Ломоносовского районов.