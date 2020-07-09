В России готовится список стран для возобновления полетов – 13 возможных направлений

Оперштаб одобрил возобновление международного авиасообщения и поручил Роспотребнадзору, Росавиации и МИД подготовить список безопасных стран.

Как сообщает специализированный портал TourDom, Роспотребнадзор не заставил себя ждать. Ведомство уже подготовило список по девяти европейским и четырем азиатским направлениям.

В перечне стран: Финляндия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Великобритания, Вьетнам, Монголия, Шри-Ланка и Китай. Напомним, что Евросоюз разрешил въезд для граждан ряда стран, но не для России.