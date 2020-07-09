После укусов клещей в Ленобласти заболели три человека

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 3 448 жителей Ленобласти, из них — 1 029 ребенка.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 29 июня по 6 июля в Ленобласти от укусов клещей пострадали 190 человек, среди них 28 детей. Зарегистрирован один случай заболевания клещевым энцефалитом у взрослого из Гатчинского район и два — клещевым боррелиозом в Тихвинском и Сланцевском районах.

Всего на 6 июля к врачам после укусов клещей обратились 3 448 жителей Ленобласти. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском — 705, Подпорожском — 398, Гатчинском — 259.