Под Гатчиной ликвидировали нелегальный водопровод, испортивший отремонтированную дорогу

Неизвестные нелегально проложили водопровод под только что отремонтированным участком дороги «Гатчина — Ополье», создав аварийную ситуацию для водителей.

Трубу нашли дорожники, которые занимались монтажом новой остановки. Неизвестные возле деревни Большие Борницы прокололи основание только что отремонтированного участка трассы “Гатчина — Ополье”: в тоннель поставили футляр с водоводом, который проходил под дорогой и исчезал в лесах. Все это было сделано без согласования с “Ленавтодором”.

Специалисты с помощью погрузчика вытащили трубу из-под дороги. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Сейчас “Ленавтодор” ищет тех, кто повредил дорогу, чтобы в дальнейшем потребовать возмещения ущерба.