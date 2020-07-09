На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда

Движение транспорта будет ограничено 10-11 июля.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 07.00 10 июля до 07.00 11 июля будет полностью перекрыты съезды №№1 и 2 на развязке КАД с Выборгским шоссе (км 18 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца). Ограничение связано с дорожными работами.

Машины не смогу проехать по съезду с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, а также по съезду с внешнего кольца на Выборгское шоссе.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ.