Школьные линейки в России пройдут 1 сентября, но с мерами безопасности  

Как ранее сообщал ivbg.ru, школьные линейки 1 сентября 2020 года не будут традиционными. Их формат будет зависеть от ситуации с COVID-19 в каждом конкретном регионе России.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьные линейки в целях профилактики COVID-19 планируется провести в 2020 году «в другом формате». В каком именно, он не уточнил.

Как сообщает ТАСС, планируется «традиционно начать учебный год 1 сентября, всех детей встретить в школе». Напомним, что Роспотребнадзор рекомендовал отменить массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года.