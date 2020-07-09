Ленобласть заняла 13 место в рейтинге инвестклимата от АСИ – почему регион достоин топ-10

Ленинградская область заняла 13 месте в рейтинге инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ). В online47.ru ставят под сомнение объективность оценки, отмечая, что в рейтинге ESG по устойчивости и этичности инвестиций регион находится на восьмом месте.

Первое и второе места – Москва и Татарстан – по мнению журналистов издания, вопросов не вызывают. Третье место заняла Тульская область, по итогам 2019 года неожиданно обошедшая в рейтинге инвестиционного климата Московскую. А «нефтяная Тюмень» также неожиданно опустилась на девять позиций за год – на 12 место.

Ленинградская область заняла 13 место. Журналисты издания называют это «хорошим результатом». Однако высказывают предположение, что коллеги-аналитики из других агентств поспорили бы с этой оценкой.

Рейтинг АСИ составляется на основе анонимного опроса неизвестных предпринимателей. Для примера, рейтинг инвестиционной привлекательности агентства RAEX-Europe прозрачен и понятен. Оценка в ESG основана на анализе трех ключевых факторов, влияющих на устойчивость и этичность инвестиций. Это:

экологические риски;

социальные риски;

качество корпоративного управления.

Как упоминалось выше, в рейтинге ESG по устойчивости и этичности инвестиций Ленинградская область находится на восьмом месте. Журналисты издания согласны с этой оценкой и напоминают, что область вошла в группу из 24 регионов, отнесенных к «высокому уровню инвестиционной привлекательности», заняв седьмое место среди всех субъектов России (данные Национального рейтингового агентства).

Журналисты издания подчеркивают, что топ-13 от АСИ – хороший результат. Однако он «как-то не вяжется с реальным положением дел». Доля инвестиций в основной капитал ВРП в регионе оценивается на уровне 36,4 %, что выше целевого общероссийского уровня 2024 года в 25 %. Эти цифры означают, что Ленинградская область перевыполнила план 2024 года уже на июль 2020 года. А к дедлайну показатели станут еще больше.