В Ленобласти депутата обвиняют в фиктивной постановке на учет мигранта

Мигрант был прописан в доме народного избранника в Ломоносовском районе Ленобласти только на бумаге, а на деле проживал совсем в другом месте. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что гражданин Таджикистана с 2019 года фактически проживает в садоводстве «Вектор», однако зарегистрирован он совсем по другому адресу. Незаконную постановку на учет организовал депутат Пениковского сельского поселения. Он внес ложные сведения в бланк для миграционной службы, хотя не собирался предоставлять мужчине жилье для проживания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Против депутата Пениковского сельского поселения возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.