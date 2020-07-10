Суббота в Ленобласти будет дождливой

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 11 июля в Ленобласти ожидается облачная, ночью с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью местами пройдет кратковременный дождь. Утром, днем в большинстве районов ожидаются дожди, местами ливни и грозы. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем южный, юго-западный умеренный при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8…+13 гр., на востоке местами до +5 гр., днем столбики термометров покажут +18…+23 гр.