Приозерскую больницу оштрафовали на 50 тысяч рублей

Приозерскую межрайонную больницу оштрафовали за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на 50 тысяч рублей.

Региональное управление Роспотребнадзора неоднократно предписывало устранить нарушения, однако юридическое лицо их проигнорировало. Кроме того, больница не отправляла вовремя извещения о выявлении с сотрудников положительных результатов на коронавирус.

Когда о положительных результатах сообщалось, обязательное лабораторное обследование на коронавирус остальных сотрудников не проводилось. В детском отделении не полностью соблюдался противоэпидемический режим.

Ранее ivbg.ru писал, что дом престарелых в Петербурге оштрафовали за плохой буфет и холодильник после 17 случаев заражения коронавирусом. Спустя час после того, как стало известно о заражениях, на место прибыли сотрудники Роспотребнадзора.