Правоохранители нашли подпольную майнинг-ферму в Волховском районе

Вчера, 10 июля, в деревне Шолтоло Волховского района электрики обратили внимание на два дома, электроэнергия в которые была подведена в обход счетчиков — за нее никто не платил.

Полиция и местная администрация получили соответствующую информацию. Прибыв на место, они обнаружили в домах оборудование по производству криптовалюты — майнинговую ферму. По предварительным данным, владелец интересовался биткойнами.

Оборудование на 700 тысяч рублей было размещено в ветхом доме без собственника, техника изъята. Сейчас здание оформляется как вступление в наследство.

Во второй зайти не смогли, но подглядели через забор. Зафиксировали наличие видеонаблюдения, электроподключение на 150 кВт, систему охлаждения, мощный дизель-генератор на 150 кВт, оборудование для интернета. По внутреннему двору разбросана кабельная разводка. Полицейские услышали четкие звуки работающей системы, сообщает 47news.

Ранее подпольную майнинг-ферму нашли в садоводстве в Гатчинском районе. Общая сумма ущерба от незаконного потребления электроэнергии составила 5,6 млн рублей, она будет взыскана с хозяина оборудования.