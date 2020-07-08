В садоводстве Гатчинского района обнаружили подпольную майнинг-ферму

В Гатчинском районе подпольная майнинг-ферма, по предварительным данным, похитила электроэнергию на 5,6 млн рублей.

Майнинг-ферму обнаружили сотрудники “Россети Ленэнерго”. В ходе контрольных замеров электропотребления они выявили, что прибор учета в 10 раз уменьшает показатели. В результате совместной с полицией проверки в помещении контейнерного типа было обнаружено оборудование для майнинга криптовалюты.

Общая сумма ущерба от незаконного потребления электроэнергии составила 5,6 млн рублей, она будет взыскана с хозяина оборудования. Саму майнинг-ферму демонтировали.

Ранее подпольную майнинг-ферму обнаружили в Лесколово. Общий ущерб — 37,5 миллионов рублей.