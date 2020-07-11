В Ленобласти выявили 47 зараженных коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 47 человек, в Санкт-Петербурге — у 296-ти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего за последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели при этом 8 378 человек, умерли — 188.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранить «коронавирусные» меры поддержки после пандемии. По его словам, необходимо обобщить меры поддержки и уделить внимание их информационному сопровождению.