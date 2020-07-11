Заказник «Раковые озера» в Выборгском районе откроют с 16 июля

В четверг, 16 июля, для посетителей откроют заказник «Раковые озера» в Выборгском районе. Ранее заповедное место закрыли на время пролета и гнездования птиц.

На «Раковых озерах» можно встретить около 98% от всех представителей орнитофауны 47 региона; заповедник — важный пункт на путях миграции птиц. Для них здесь оборудовали даже специальные дуплянки (скворечники) и гоголянки для гоголей.

В ожидании крылатых гостей сотрудники заказника ежегодно чистят места гнездования.

В 2006 году в заказнике организован центр экологического просвещения для ведения эколого-образовательной и научной деятельности. Заказник является одной из ключевых орнитологических территорий в Европе, особенно важной для размножения коростеля и серого журавля.