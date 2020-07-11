Связали руки и скинули в канаву: в Луге задержан один из подозреваемых в избиении парня

В Луге задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в избиении и грабеже 27-летнего парня. Компаньона подозреваемого разыскивают правоохранители.

Следствие считает, что 8 июля двое мужчин избили парня до потери сознания, связали ему руки и сбросили тело в канаву. Добычей нападавших стали мобильные телефоны на 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Второго соучастника уже ищут.

Ранее ivbg.ru писал, что в Светогорске мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин. Полицейские нагрянули к подозреваемому домой, где его и задержали.