В Финляндии вышла книга о самом влиятельном архитекторе из Выборга

В Финляндии вышла книга об архитекторе Уно Ульберге, большую часть жизни прожившем в Выборге. Ранее о нем не было написано ни одной книги.

Уно Ульберг родился в доме на Выборгской улице, 12. Учился он в шведском лицее неподалеку (Выборгская, 30). Окончив Политехническое училище (ныне Высшая политехническая школа университета А. Аалто) в Гельсингфорсе (Хельсинки) по специальности «архитектура», вернулся в родной город. Об этом сообщает газета «Выборг».

Основная деятельность архитектора также приходится на Выборгский район, тпоэтому в Финляндии о нем практически ничего не знают. Профессиональное историко-архитектурное сообщество Финляндии выступило с инициативой создания книги об Ульберге около двух лет назад. Среди участников были представители российской стороны — трое выборжцев. Речь идет о старшем научном сотруднике Выборгского музея-заповедника Юлии Мошник, архитекторе Викторе Дмитриеве, искусствоведе Анастасии Мартыновой.

Ульберг создал здание художественной школы и архив, береговую линию Выборга со стилизованным Южным Валом, проектировал застройку и благоустройство Интендантской и Батарейной горы, Певческое поле, стадион.