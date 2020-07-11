«К горлу приставили нож»: Двое мужчин избили администратора гостиницы в Ям-Ижоре и обнесли кассу

Вчера ночью, 10 июля, в полицию поступило сообщение о происшествии в гостиничном комплексе «Хуторок» в поселке Ям-Ижоре Тосненского района.

Двое молодых людей попросили администратора показать двухместный номер. Девушка открыла дверь и ее затолкали внутрь и начали избивать, сообщает 47news, ссылаясь на директора и соучредителя гостиничного комплекса Дмитрия Абрамова.

«Били долго, минут 25. Администратору крепко досталось — у нее ссадины, разбито лицо, сейчас лечится дома. Когда попыталась позвать на помощь, к горлу приставили нож. Затем все вместе спустились вниз, где злоумышленники забрали выручку. Она оказалась небольшой, 10 тысяч рублей», — сообщил он.

По информации РенТВ, женщину изнасиловали. Она успела нажать тревожную кнопку, когда налетчики выбежали. Они пересекли улицу и скрылись. Полиция разыскивает двух мужчин славянской внешности, каждому из которых на вид 25-30 лет. Оба среднего роста и спортивного телосложения. Один из них одет в красную спортивную куртку с капюшоном и тремя черными полосами на спине, второй был в черном спортивном костюме Nike.

Ранее ivbg.ru писал, что петербуржец на деньги жены вызвал трех девушек и был ограблен. Все 900 тысяч рублей хранились в коробке из-под обуви, а так как девушки запросили внушительную сумму, мужчина не постеснялся доказать наличие денег.