Неизвестный подобрал ключ к банкомату и забрал 10 млн рублей в Петербурге

Вчера днем, 10 июля, в петербургскую полицию поступило сообщение от представителя финансово-кредитной организации. Он сообщил, что утром того же дня неизвестный взломал банкомат.

Происшествие произошло в гипермаркете на улице Партизана Германа: неизвестный подобрал ключ и код, в результате чего его добычей стали две кассеты с деньгами на 9,8 млн рублей.

Установлено, что в 9 часов утра у дома № 139к4 по проспекту Ветеранов мужчина остановил автомобиль Hyundai и попросил довезти его до того самого гипермаркета. Через несколько часов водителя опросили.